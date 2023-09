„Der Basketball hat einen neuen König“ Die internationale Pressestimmen zum deutschen WM-Titel im Basketball

„Kurier“: „Geschlossenheit und Entschlossenheit, Mut und Disziplin, Selbstvertrauen und Cleverness. Die deutschen Basketballer zeigten in den vergangenen Wochen all jene deutschen Sport-Tugenden, die ihren kickenden Landsleuten aktuell in Abrede gestellt werden. Als hoch veranlagtes Team in die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gestartet, vollendeten Deutschlands Basketballer am Sonntag in Manila eine märchenhafte Reise.“