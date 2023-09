Gold-Party der Basketball-Helden Schröder und Co. tanzen bis in den Morgen

Schröder verlangte Respekt für das Team, den wird es bekommen, was nicht nur die tolle TV-Quote beim Sieg gegen Serbien mit im Schnitt 4,63 Millionen Zuschauern im ZDF nahelegt. In den kommenden Tagen wird die Mannschaft in aller Munde sein, es steht ein kleiner Party-Marathon an. Am späten Montagnachmittag (Ortszeit) ging es per Linienflug über Abu Dhabi zurück nach Frankfurt am Main. Nach der über 15 Stunden langen Reise und der Landung am Dienstagmorgen geht es vom Flughafen direkt zu einem Empfang des Sponsors ING.