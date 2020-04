Nach Unglück : Bryant-Tochter Gianna posthum in WNBA aufgenommen

Bryant-Tochter Gianna posthum in WNBA aufgenommen

New York Die verstorbene Gianna Bryant ist von der Frauen-Basketballliga WNBA geehrt worden. Neben der Tochter von Kobe Bryant wurden noch zwei weitere Nachwuchs-Spielerinnen gewürdigt, die mit in dem Helikopter saßen, der Ende Januar verunglückte.

Beim Draft für die amerikanische Frauen-Basketballliga WNBA sind Gianna Bryant, Payton Chester und Alyssa Altobelli geehrt worden. Die drei Mädchen waren im Januar zusammen mit NBA-Legende Kobe Bryant bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Die damals 13 Jahre alten Nachwuchs-Basketballerinnen wurden bei der Veranstaltung am Freitag (Ortszeit) posthum in die WNBA aufgenommen.

Für ihre Tochter wäre „ein Traum wahr geworden“, sagte Vanessa Bryant, Giannas Mutter, in einer emotionalen Video-Botschaft. Sie bedankte sich für die Geste. „Sie wollte eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten werden, genau wie ihr Vater“, sagte die Bryant-Witwe. Bekanntgegeben wurde zudem die Einführung des „Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award“. Mit dem Preis sollen Personen oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich um den Mädchen-Basketball verdient gemacht haben.

Der WNBA-Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde er aber als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Die neue WNBA-Saison hätte am 15. Mai beginnen sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben.