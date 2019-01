Wechsel in die Türkei: Heslip verlässt Frankfurt

Wechsel in die Türkei

Spieler der Frankfurt Skyliners lehnen an der Bande. Foto: dpa, nic

Frankfurt/Main Brady Heslip wird zukünftig nicht mehr für die Frankfurt Skyliners auflaufen. Spieler und Verein einigten sich auf eine sofortige Vertragsauflösung. Der Kanadier wechselt in die Türkei.

Der Kanadier Brady Heslip (28) hat seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners aufgelöst und wechselt in die Türkei. Der Guard läuft künftig für Istanbul BBSK auf. Heslip, der erst im Sommer gekommen war, verbuchte in der Bundesliga in elf Einsätzen durchschnittlich 12,7 Punkte.