Wie der Basketball-Erfolg erklärbar ist Der historische Final-Einzug ist ein Triumph des Kollektivs – und seines Kapitäns

Doch all das ist vergessen: Im Halbfinale ging er voran, auch defensiv, ohne irgendetwas zu erzwangen, kontrollierte das Spiel komplett, auch emotional, und setzte alle mustergültig in Szene. Nicht als ein zweiter Dirk Nowitzki, der so lange Fixpunkt dieser Mannschaft war und in dessen Schatten seine Mitspieler noch lange nach seinem Rücktritt 2015 standen. Sondern als Dennis Schröder, der in rauen Verhältnissen aufwuchs und früh den Tod seines Vaters verkraften musste.