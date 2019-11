Bundesliga : Bayerns Basketballer erobern Tabellenspitze zurück

Leipzig Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga auch ihr achtes Spiel gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine weiße Weste in der Bundesliga gewahrt, auch die Verfolger hatten wieder Grund zur Freude. Die Bayern setzten sich am achten Spieltag beim Schlusslicht MBC Weißenfels mit 96:86 (48:43) durch und übernahmen mit 16:0 Punkten wieder die Tabellenspitze von den MHP Riesen Ludwigsburg (16:2). Die Schwaben hatten am Samstagabend mit dem 89:84 (42:42) bei s'Oliver Würzburg den achten Erfolg im neunten Spiel gefeiert.