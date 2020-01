63:93-Niederlage : Bayern-Basketballer enttäuschen in Belgrad

Danilo Barthel (l-r), DeMarcus Nelson, Nihad Djedovic und Greg Monroe von Bayern München. Foto: dpa/Andreas Gora

Belgrad Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einer deutlichen Niederlage in das neue Jahr gestartet. In der Euroleague unterlag der deutsche Meister am Donnerstagabend mit 63:93 beim serbischen Klub Roter Stern Belgrad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Abschluss der Hinrunde kassierten die Bayern nicht nur ihre elfte Pleite im 17. Spiel, sondern auch einen herben Rückschlag im Kampf um die Playoff-Ränge.

Nur zu Beginn der Partie, als sie noch mit 7:2 in Führung lagen, agierten die Gäste auf Augenhöhe (3. Minute). Danach mussten die Münchner, bei denen Leon Radosevic wieder im Kader stand, einen 0:12-Lauf hinnehmen und rannten fortan einem immer größer werdenden Rückstand hinterher.

Belgrad ließ vor 16 824 Zuschauern auch in der zweiten Halbzeit nicht nach und entschied das Spiel frühzeitig, weil die Bayern nie in ihren Rhythmus fanden und in der Offensive zu ungefährlich blieben. Bester Werfer der Partie war der Münchner Greg Monroe mit 19 Punkten.

(pabie/dpa)