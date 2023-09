Dokus zur Basketball-WM Der Weg zu WM-Gold bei Youtube

Es ist eine der schönsten Szenen von „Schwarz. Rot. GOLD!“, dem Film von Magentasport, der an schönen Szenen nicht eben arm ist. Immer wieder im Bild ist natürlich Dennis Schröder, der Kapitän und spätere MVP, also wertvollster Spieler der WM. Etwa in Abu Dhabi, fünf Tage vor jenem Auftaktspiel, kurz nach der Generalprobe, einem Testspiel gegen die so übermächtig erscheinenden USA, das mit 91:99 nur erstaunlich knapp verloren ging. Er lobt die Physis, die Verteidigung, die mannschaftliche Geschlossenheit auf und neben dem Feld. Was im Laufe des Turniers dazu kommt: Immer größere Spielfreude. Wie es der Bundestrainer fordert („Genießt diese Momente!“) und wie es aus Moritz Wagners Lautsprecher schallt, sobald er wieder den DJ mimt: „Freed from desire, mind and senses purified... Na-na-na-na-na, na-na...“ In der allerletzten Szene, noch nach dem Abspann, sagt Moritz Wagner: „Ich bin richtig müde vom happy sein... weißte, was ich mein‘?“