Saisonstart in der BBL : Zwischen Hype und Energiekrise

Düsseldorf Der Bronzecoup des Nationalteams bei der Heim-EM soll der Bundesliga einen Schub bringen, doch es gibt vor dem Saisonstart auch Probleme. Die Energiekrise treibt den Verantwortlichen Sorgenfalten auf die Stirn.

Es ist gerade mal etwas mehr als eine Woche her, da feierte in Berlin das Nationalteam Bronze bei der Heim-EM, das Basketballfieber hatte das Land im Griff - schon geht es zurück in den Alltag. Am Mittwoch beginnt an gleicher Stelle die neue Saison der Bundesliga, und es gibt die Hoffnung, dass etwas vom Hype mitgenommen wird.