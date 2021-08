Machbare Gruppe : Deutsche Basketballer in WM-Quali gegen Polen, Israel und Estland

Berlin Nun steht fest, gegen wen die deutschen Basketballer in der WM-Qualifikation ran müssen. Die Auslosung ergab eine durchaus machbare Gruppe.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 eine lösbare Vorrundengruppe zugelost bekommen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die nach dem Abschied von Henrik Rödl noch keinen neuen Bundestrainer hat, trifft in der ersten Qualifikationsphase zu den Titelkämpfen auf den Philippinen , in Japan und in Indonesien in der Gruppe D auf Polen , Israel und Estland .

Zuletzt war die DBB-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio erst im Viertelfinale an Europameister Slowenien gescheitert, danach trennte sich der Verband von Rödl. Im kommenden Jahr wird Deutschland Co-Gastgeber der EM sein, die DBB-Auswahl läuft in Köln (Vorrunde) und im Falle des Weiterkommens in Berlin (Finalrunde) auf. Außerdem wird in Georgien, Italien und Tschechien gespielt.