Schröder lobt Basketball-Bundestrainer Rödl : „Kann uns zu Olympia coachen“

Köln Das Ziel der deutschen Basketballer bei der WM in China ist klar: Sie wollen nach Möglichkeit die Qualifikation für Olympia schaffen. Ein wichtiger Faktor für die Zuversicht sei der Bundestrainer, sagt Dennis Schröder.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Start der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) in höchsten Tönen gelobt. "Ich kenne keinen Nationalspieler, der mit ihm nicht zufrieden ist", sagte der NBA-Spieler von den Oklahoma City Thunder dem Magazin BIG - Basketball in Deutschland (August-Ausgabe).