Dennis Schröder, Magentasport und ZDF Die Gewinner und die Verlierer der Basketball-WM 2023

Der Finaleinzug der kleinen Nation mit dem gigantischen Basketball-Bezug ist eine immense Leistung. Mehr noch: Um ein Haar hätten die Serben das Spiel in den letzten zwei Minuten noch gedreht. Und all das, obwohl die Mannschaft ohne gleich vier wichtige Spieler antrat: Der frisch gekrönte NBA-Champion, Finals-MVP und aktuell wohl beste Basketballer der Welt, Nikola Jokic, brauchte dringend eine Pause. Vasilije Micić wollte vor seiner lukrativen ersten NBA-Saison gesundheitlich nichts riskieren. Hinzu kamen zwei Verletzungen im Turnier: Borisa Simanic verlor nach einem Ellenbogenschlag eine Niere, Ognjen Dobric knickte gleich zu Beginn des Endspiels so übel um, dass er vom Feld musste. Die Silbermedaillen sind hochverdient. Das Ausmaß der Basketball-Begeisterung in und um Belgrad zeigt die empfehlenswerte Doku “A Powerhouse in The Heart Of The Balkans”.