Daniel Theis über Basketball-WM : „Nichts anderes habe ich im Kopf“

Berlin Daniel Theis brennt auf die Basketball-WM in diesem Jahr. Bevor das Turnier losgeht, will der Deutsche einen neuen Vertrag unterschrieben haben.

NBA-Profi Daniel Theis brennt auf die Basketball-Weltmeisterschaft in China. "Mein Ziel ist es, die WM zu spielen. Nichts anderes habe ich im Kopf. Ich will ab Ende August in China dabei sein", sagte der Profi der Boston Celtics dem Fachmagazin BIG - Basketball in Deutschland.