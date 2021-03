Hantelständer statt Kraftraum : College-Basketballerinnen fordern Gleichberechtigung - NBA-Star Curry prangert Unterschiede an

College-Basketballerinnen fordern Gleichberechtigung - NBA-Star Curry prangert Unterschiede an

Jedes Jahr im März herrscht in den USA die „March Madness“ im Basketball. Foto: AP/Darron Cummings

Vor dem Start der March Madness in den USA gibt es reichlich Kritik wegen der Ungleichbehandlung im College-Basketball. Ein Video zeigt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. NBA-Superstar Stephen Curry schaltet sich ein an.

Ein Hantelständer und ein paar Yogamatten für die Frauen, eine zu einem riesigen Kraftraum umgebaute Halle für die Männer: Vor dem Start der March Madness in den USA gibt es reichlich Kritik wegen der Ungleichbehandlung im College-Basketball. Selbst NBA-Superstar Stephen Curry hat sich eingeschaltet.

Die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally, die vor ihrem Wechsel in die Profiliga WNBA im Vorjahr auch am College aktiv war, meldete sich ebenfalls zu Wort und veröffentlichte zwei Fotos. "Ausstattung der Männer und Ausstattung der Frauen in der NCAA-Bubble. Ich dachte, es sei ein Witz", schrieb die 22-Jährige bei Instagram.