Nach bangen Monaten in russischer Haft So liefen Griners erste Tage in Freiheit

Griner geht erst einmal weiter auf einem Militärstützpunkt in San Antonio/Texas Schritte Richtung Normalität, nachdem sie Ende vergangener Woche durch einen spektakulären Gefangenenaustausch gegen den russischen Waffenhändler Wladimir But plötzlich wieder frei war. Ihr Martyrium hatte im Februar begonnen, als sie wegen Drogenbesitzes in Moskau festgenommen und später zu neun Jahren Haft verurteilt worden war. Zuletzt war sie in eine Strafkolonie in der Republik Mordowien verbracht worden.