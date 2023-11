Härtetest vor Olympia-Quali DBB-Damen verlieren mit Superstar Sabally gegen Italien

Die Qualifikation zur EuroBasket 2025 dient der DBB-Auswahl in erster Linie zur Vorbereitung auf Belem/Brasilien. Dort findet vom 8. bis 11. Februar das Olympia-Qualifikationsturnier für die Spiele in Paris 2024 statt. In einer schwierigen Vierergruppe mit dem Gastgeber, Serbien und Australien muss mindestens Platz drei her. Bei der EM 2025 tragen die deutschen Frauen ihre Vorrundenspiele in Hamburg aus, die WM 2026 geht dann komplett in Berlin über die Bühne.