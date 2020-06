„Jetzt nicht rumheulen“ : Bayerns Basketballer nehmen den steinigen Weg

Leon Radosevic in Aktion. Foto: dpa/Ulf Duda

Köln Meister Bayern München kommt beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga nicht in Schwung. Nach der durchwachsenen Vorrunde hat der Gastgeber schon im Viertelfinale eine schwierige Aufgabe zu bewältigen und muss sich dringend steigern.

Paul Zipser war sehr bemüht, den Kopf hoch zu halten. "Wir dürfen jetzt nicht rumheulen", appellierte der Nationalspieler des FC Bayern nach Abschluss der mehr als durchwachsenen Vorrunde beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL). Eigentlich galt Meister München beim Event in der eigenen Halle als Topfavorit auf den Titel, doch andere Teams haben bisher einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen.

Mehr als Platz drei war für den Gastgeber in der Fünfergruppe A nicht drin. Nach zwei Pleiten aus vier Spielen mussten die Bayern ratiopharm Ulm (4:0) und den EWE Baskets Oldenburg (3:1) den Vortritt lassen - das hat Folgen. Schon am Mittwochabend (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es im Viertelfinal-Hinspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Münchner nehmen so ziemlich den härtesten Weg, eine Bruchlandung droht.