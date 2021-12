Neunter BBL-Sieg in Serie : Telekom Baskets Bonn marschieren weiter durch die Liga

Bonn Der nächste Sieg! Die Bonner Baskets können weiter von der Meisterschaft träumen. Im neunten Spiel in Serie fuhren sie am Mittwoch einen Sieg ein.

Tabellenführer Telekom Baskets Bonn eilt in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter von Sieg zu Sieg. Das 89:83 (53:40) gegen die Löwen Braunschweig war bereits der neunte Erfolg in Serie für das Team von Trainer Tuomas Iisalo, das am zweiten Weihnachtsfeiertag Bayern München an der Liga-Spitze abgelöst hatte. Vorübergehend bauten die Bonner ihren Vorsprung damit auf sechs Punkte aus.