Seltenes Unentschieden : Ludwigsburg und Ulm im engen Kampf um BBL-Finale

Archie Lee Goodwin III (2.v.r.) von Ulm in Aktion gegen Marcos Knight (l) von Ludwigsburg. Foto: dpa/Tilo Wiedensohler

München Der besondere Modus beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga beschert im Halbfinale ein Kuriosum: Das Hinspiel zwischen Ludwigsburg und Ulm endet Unentschieden. Nun steht ein packendes zweites Duell an.

Der Kampf um den Endspieleinzug beim Basketball-Meisterturnier zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm wird zur Herzschlag-Entscheidung. Das Halbfinal-Hinspiel der beiden Überraschungsteams endete am Sonntag in München mit dem ersten Bundesliga-Unentschieden seit Jahrzehnten, nach dem 71:71 (36:34) fällt die Entscheidung im zweiten Duell am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport).