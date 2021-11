BBL-Pokal : Titelverteidiger Bayern München scheitert sensationell in Chemnitz

Titelverteidiger Bayern München scheitert sensationell in Chemnitz

Chemnitz Die Basketballer des FC Bayern München können den Titel im BBL-Pokal nicht mehr verteidigen. Sie unterlagen am Sonntagabend auswärts bei den Niners Chemnitz überraschend mit 80:85 und schieden damit im Viertelfinale aus.

Aus für den Titelverteidiger: Bayern München ist im Viertelfinale des Pokals der Basketball Bundesliga (BBL) sensationell gescheitert. Der EuroLeague-Teilnehmer unterlag am Sonntag bei Außenseiter Niners Chemnitz nach einer erfolglosen Aufholjagd mit 80:85 (39:44). Die Bayern haben damit vier ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele verloren.

"Das tut auf jeden Fall weh. Der Rückstand war zu groß", sagte Münchens Nationalspieler Andreas Obst bei MagentaSport: "Es ist leider so, wie es ist." Bayern-Trainer Andrea Trinchieri erlebte das Spielende nicht, nach zwei Technischen Fouls musste der Italiener den Innenraum verlassen.

Chemnitz folgte Meister Alba Berlin (84:57 bei medi Bayreuth) und den Löwen Braunschweig (86:65 gegen die Fraport Skyliners Frankfurt) zum Top Four. Den letzten Teilnehmer am Finalturnier (19./20. Februar) ermitteln am Abend die Hakro Merlins Crailsheim und s.Oliver Würzburg (20.30 Uhr/MagentaSport).