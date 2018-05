BBL-Play-offs: Brose Bamberg im Halbfinale - Alba Berlin auf Kurs

Bamberg Der deutsche Meister Brose Bamberg steht als erstes Team im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL). Auch Alba Berlin hat den Halbfinal-Einzug vor Augen.

Der Titelanwärter aus Berlin besiegte Vizemeister EWE Baskets Oldenburg im dritten Duell der Viertelfinal-Serie vor 8891 Zuschauern souverän mit 96:79 (48:42) und führt nun mit 2:1. Die Berliner zeigten eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, Topscorer für Alba war Luke Sikma mit 18 Punkten. Das vielleicht schon entscheidende vierte Spiel steigt am Dienstag (19.00 Uhr) in Oldenburg.

Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen ebenfalls kurz vor dem Sprung in die Vorschlussrunde. Der Dritte der Hauptrunde setzte sich im zweiten Viertelfinal-Spiel bei medi Bayreuth mit 79:74 (40:41) durch und erhöhte in der Serie auf 2:0. Für Bayreuth spielte De'Mon Brooks zwar zunächst groß auf, der US-Amerikaner erzielte in der ersten Hälfte herausragende 21 Punkte, seine insgesamt 24 Zähler genügten am Ende aber nicht. Ludwigsburg kann im dritten Aufeinandertreffen am Dienstag (20.30 Uhr) vor eigenem Publikum alles klar machen.