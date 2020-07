Basketball-Bundesliga : Nationalspieler Lo wechselt von Bayern zu Alba Berlin

München Der Basketball-Nationalspieler Maodo Lo wechselt vom FC Bayern zum deutschen Meister Alba Berlin. Der Vertrag des 27-Jährigen bei den Bayern war ausgelaufen.

