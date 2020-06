BBL-Neustart : Göttinger Basketballer gewinnen erstes Spiel beim Meisterturnier

München Die BG Göttingen hat dank eines herausragenden Bennet Hundt zum Auftakt des Finalturniers der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend die Hakro Merlins Crailsheim entzaubert.

Die BG Göttingen hat das Auftaktspiel beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am Samstag in München gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 89:78 (51:42) durch und machten damit einen ersten Schritt in Richtung Playoffs. Überragender Akteur bei den Göttingern war Bennet Hundt. Der 21 Jahre alte Jungnationalspieler war mit 30 Punkten bester Werfer und stellte eine persönliche Karrierebestleistung auf.