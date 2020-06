BBL-Finalturnier : Ulm im Viertelfinale - Oldenburg feiert ersten Sieg

Göttingens Bennet Hundt versucht Oldenburgs Braydon Hobbs (r) am Wurf zu hindern. Foto: dpa/Ulf Duda

München Durch den dritten Sieg im dritten Spiel hat ratiopharm Ulm beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) in München das Viertelfinale erreicht. Oldenburg holte seinen ersten Sieg, Göttingen erlitt einen Rückschlag.

Mit blitzsauberer Bilanz ist ratiopharm Ulm beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic holte in der Gruppe A durch das 92:80 (52:52) gegen die Hakro Merlins Crailsheim als erster Teilnehmer den dritten Sieg. Erstmals erfolgreich waren am Mittwoch in München die EWE Baskets Oldenburg.