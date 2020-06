Finale gegen die Riesen : Alba Berlin greift nach erstem Meistertitel seit 2008

Berlins Lorenz Brenneke (M) in Aktion. Foto: dpa/Tilo Wiedensohler

München Der Halbfinalgegner war nicht mehr als ein Sparringspartner: Die Basketballer von Mitfavorit Alba Berlin haben nach einer beeindruckenden Machtdemonstration ihren ersten Meistertitel seit zwölf Jahren im Visier.

Im einseitigen Duell mit den EWE Baskets Oldenburg behielt der einstige Seriensieger der Bundesliga seine weiße Weste beim Endturnier in München: Dem eindrucksvollen 92:63 im ersten Halbfinalspiel folgte im zweiten am Mittwochabend ein 81:59 (41:34). Damit kann der Pokalsieger und Vorjahresfinalist im Audi Dome sein erstes Double seit 2003 gewinnen.

Berlins Finalgegner sind die MHP Riesen Oldenburg, die bereits im Viertelfinale Titelverteidiger Bayern München und im Halbfinale ratiopharm Ulm ausgeschaltet hatten. Für die Albatrosse ist es die 18. Teilnahme an den Finalspielen, von 1997 bis 2003 gewannen sie die ersten sieben ihrer acht Meistertitel. Für den Favoritenschreck Ludwigsburg geht es am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) und am Sonntag (15.00/MagentaSport und Sport1) um seine erste nationale Trophäe. Das Vorrundenspiel beider Mannschaften hatte Alba mit 97:89 gewonnen.