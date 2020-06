Hoeneß schaut zufrieden zu : Bayern deklassieren Crailsheim - zweiter Sieg für Ulm

Sebastian Herrera von Crailsheim (r.) in Aktion gegen Mathias Lessort. Foto: dpa/Ulf Duda

München Da freute sich auch Uli Hoeneß: Titelverteidiger Bayern München hat sich beim Finalturnier der Basketball Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Ratiopharm Ulm kann schon für das Viertelfinale planen.

Die Ulmer können nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel allmählich schon für das Viertelfinale planen. Gegen die EWE Baskets Oldenburg, die am Samstag spielfrei hatten und damit erstmals ins Turnier eingriffen, gewannen die Schwaben 85:66 (42:35) und schoben sich an die Tabellenspitze der Gruppe A. Vier der fünf Teams beider Gruppen erreichen die K.o.-Runde, die beiden Letzten spielen um Platz neun.

Die Bayern waren gegen die Merlins, die die abgebrochene Hauptrunde immerhin auf dem dritten Platz beendet hatten, von Beginn an auf Wiedergutmachung aus. "Es war wichtig, dass wir nach der Niederlage Charakter zeigen und zurückschlagen", sagte Mathias Lessort, mit 20 Punkten bester Werfer der Bayern, bei MagentaSport. Bereits im ersten Viertel spielte sich der amtierende Meister einen 15-Punkte-Vorsprung heraus. Anschließend fing sich der Hauptrunden-Dritte Crailsheim etwas, die Hypothek des Rückstandes war jedoch zu groß.

Mit Mundschutz auf der ansonsten fast menschenleeren Tribüne verfolgte Hoeneß das Geschehen genau - und hatte mehr Grund zur Freude als sein Nachfolger Herbert Hainer am Samstag. "Heute wurde sehr hart gekämpft, die Mannschaft hat sich gefangen", analysierte Hoeneß bereits in der Halbzeitpause bei MagentaSport. Im ersten Spiel habe man "klar gemerkt, dass die Mannschaft keinen Rhythmus hatte, sich vielleicht auch nicht genug gewehrt hat", sagte Hoeneß weiter.

Grundsätzlich outete sich der 68-Jährige als großer Anhänger des Finalturniers, wenngleich Geisterspiele nach wie vor gewöhnungsbedürftig seien. "Ich muss den Verantwortlichen ein großes Kompliment machen. Wir alle wissen, dass es nicht das ist, was wir uns alle gewünscht haben. Das war im Fußball so, das ist im Basketball so", sagte Hoeneß.