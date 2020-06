BBL-Turnier : Bamberg feiert ersten Sieg und wahrt Chance auf K.o.-Runde

München Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) im Audi Dome von München seine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde gewahrt. Am Abend trifft Rasta Vechta auf Alba Berlin.

In der Gruppe B setzten sich die Franken gegen die Fraport Sykliners 99:83 (58:36) durch und feierten im dritten Spiel den ersten Sieg. Damit hat Bamberg das Erreichen des Viertelfinals in der eigenen Hand, ein Sieg am Montag gegen Rasta Vechta (16.30 Uhr/MagentaSport) würde genügen. Frankfurt hingegen ist am Montag zum Zuschauen verdammt. Mit drei Niederlagen aus vier Spielen benötigen die Hessen Schützenhilfe, um die Finalrunde zu erreichen.