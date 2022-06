Alba vergibt ersten Titel-Matchball : München verdirbt Berlins Meister-Party

Berlin Alba Berlin hat den ersten Matchball im BBL-Finale vergeben. Am Sonntag bietet sich die nächste Chance. Bayern München beschwört den Teamgeist.

Das Bier war kaltgestellt, die Meistershirts lagen griffbereit, 14.500 Fans in der Halle sorgten für die passende Kulisse - doch die fest eingeplante Party bei Alba Berlin fiel aus. 60:90! Die böse Klatsche im dritten Finalspiel der Basketball Bundesliga (BBL) am Freitagabend gegen Bayern München hatte in Berlin so niemand kommen sehen.