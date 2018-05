BBL: Alba Berlin nach klarem Sieg gegen MHP Riesen Ludwigsburg auf Finalkurs

Alba Berlin nach klarem Sieg in Ludwigsburg auf Finalkurs

Ludwigsburg Alba Berlin steht vor dem Einzug ins Playoff-Finale der Basketball-Bundesliga. Nach dem deutlichen 100:74 (42:37)-Erfolg am Donnerstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg führt der Hauptstadtklub in der Best-of-Five-Serie mit 2:0.

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr) können die Berliner mit einem weiteren Sieg in eigener Halle in die Final-Serie einziehen. Das erste Match gewann Alba ebenfalls klar mit 102:87.