Basketball-Bundesliga : Alba gewinnt Spitzenspiel gegen Vechta - Bamberg patzt

Köln Alba Berlin nach dem verlorenen Finale im EuroCup in der Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der achtmalige deutsche Meister gewann das Spitzenspiel gegen Tabellennachbar Rasta Vechta nach einer eindrucksvollen Vorstellung mit 104:67 (58:32).

Die Berliner feierten damit einen Big Point im Kampf um den Heimvorteil in der ersten Play-off-Runde.

Aufsteiger Vechta verpasste seinerseits die vorzeitige Play-off-Qualifikation und musste den dritten Platz trotz zwei absolvierter Spiele mehr an die Hauptstädter abgeben.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg musste im Kampf um den Heimvorteil einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Franken unterlagen bei den Fraport Skyliners in einem Nachholspiel des 2. Spieltags mit 86:79 (40:35) und bleiben nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen zwei Punkte hinter Vechta. Die Skyliners, bei denen "Bachelor" Andrej Mangold bei seiner Rückkehr in die BBL über die komplette Spielzeit auf der Bank blieb, wahrten durch den Erfolg ihre Mini-Chance auf die Play-off-Teilnahme.