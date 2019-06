Basketball-Bundesliga : Alba Berlin folgt Bayern München ins Finale

Oldenburg Es ist die Neuauflage des Finales der Vorsaison: Die Meisterschaft der Basketball-Bundesliga wird zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin entschieden.

Alba Berlin hat das Finale der Basketball-Bundesliga erreicht und trifft in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf den FC Bayern München. Der Hauptstadtclub gewann am Sonntag auch das dritte Duell mit den EWE Baskets Oldenburg und entschied die Serie durch den 100:89 (47:43)-Auswärtserfolg mit 3:0-Siegen vorzeitig für sich.

Damit hat Alba auch die Qualifikation für die Euroleague sicher, da Finalgegner Bayern bereits eine Wildcard für die kommende Saison der europäischen Königsklasse erhält. München hatte sich in seinem Halbfinale gegen Außenseiter Rasta Vechta ebenfalls mit 3:0 durchgesetzt. Das erste von maximal fünf Finalspielen findet am kommenden Sonntag in München statt.