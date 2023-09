TV-Rechte, Modus, WM-Hype Das ist neu in der Basketball-Bundesliga

Die Saison wird wegen eines Nationalmannschaftsfensters einmal unterbrochen: Am 22. und 25. Februar spielt Weltmeister Deutschland in der EM-Qualifikation gegen Montenegro und Bulgarien. Die Hinrunde endet am 21. Januar, die Hauptrunde am 12. Mai. Die Play-offs sollen am 17. Mai beginnen und spätestens am 17. Juni vorbei sein.