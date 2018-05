BBL 17/18: Frankfurt Skyliners ärgern den FC Bayern München

Der Münchner Devin Booker versucht, an Marco Völler von Frankfurt vorbei zu kommen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Frankfurt Die Frankfurt Skyliners haben in den Basketball-Play-offs den Titelfavoriten FC Bayern München besiegt und damit den 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie geschafft.

Der Hauptrunden-Achte siegte am Mittwoch im zweiten Viertelfinalspiel gegen den deutschen Pokalsieger 75:69 (42:35) und hat damit für die erste Bayern-Niederlage unter Trainer Dejan Radonjic gesorgt. Am Samstag (20.30 Uhr) findet das dritte Aufeinandertreffen in München statt.