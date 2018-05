BBL 17/18: FC Bayern München beendet die Ära von Brose Bamberg

Bamberg Den Basketballern des FC Bayern bietet sich erstmals die Chance auf das Double. Der Pokalsieger steht nach dem Sieg über Titelverteidiger Brose Bamberg im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Dort wartet der einstige Serienchampion Alba Berlin.

Bamberg startete vor 6150 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Halle furios und lag nach gut acht Minuten schon mit 20 Punkten in Führung (33:13). Drei Tage nach der 67:99-Niederlage in Spiel drei in der bayerischen Landeshauptstadt zeigte sich der neunmalige Meister zunächst stark verbessert und voller Energie. Das erste Heimspiel hatte Bamberg noch souverän gewonnen, ebenso deutlich gingen allerdings die beiden Auswärtsspiele verloren.