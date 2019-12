Sieg in letzter Sekunde : Bayerns Basketballer verhindern Blamage

Sieg in letzter Sekunde

München Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Basketball-Bundesliga mit großer Mühe eine negative Überraschung verhindert. Alba Berlin siegte nach großen Vorsprung knapp gegen Bayreuth.

Der noch ungeschlagene Tabellenführer siegte am Sonntag dank eines erfolgreichen Drei-Punkte-Wurfs von Petteri Koponen mit der Schlusssirene gegen die abstiegsgefährdete BG Göttingen mit 82:81 (34:37). Mit 22:0 Punkten bleibt der deutsche Meister unangefochten an der Spitze. Der frühere NBA-Profi Greg Monroe überzeugte bei den Münchnern mit 22 Zählern. Für die Gäste war Spielmacher Bennet Hunt mit 19 Punkten am auffälligsten.