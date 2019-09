Debatte um Führungsrolle : Basketball-Bundestrainer Rödl verteidigt Dennis Schröder

Shanghai Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat nach dem Scheitern in der WM-Vorrunde viel Kritik einstecken müssen. Allen voran Dennis Schröder, den Ex-Nationalspieler Marco Pesic „keinen guten Anführer“ genannt hat. Bundestrainer Henrik Rödl stellte sich nun schützend vor den NBA-Star.

Bundestrainer Henrik Rödl hat in der Debatte um die Führungsrolle von Dennis Schröder bei den deutschen Basketballern dem Ex-Nationalspieler Marko Pesic widersprochen. „Es ist immer leicht etwas zu sagen, wenn es nicht gut läuft. Dennis hat sich hier unglaublich gut verhalten, hat versucht die Mannschaft zu führen“, sagte Rödl in Shanghai vor dem ersten Platzierungsrundenspiel gegen Senegal am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport). „Ich glaube, es war ein kollektives Versagen am Ende gegen die Dominikanische Republik.“