Nationalmannschaft : Basketballer kämpfen mit NBA-Star Schröder um Olympia - Kleber fehlt

Köln Mit Dennis Schröder startet die Basketball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation. Dagegen sagte Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ab. Auch NBA-Profi Daniel Theis steht nicht zur Verfügung.

Die deutschen Basketballer bereiten sich in einem Trainingslager ab Montag auf den Supercup in Hamburg (18.-20. Juni) vor. Anschließend steht noch am 24. Juni ein Spiel gegen den Senegal in Heidelberg an. Das Qualifikationsturnier für Olympia in Tokio findet vom 29. Juni bis 4. Juli in Split statt. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Russland und Mexiko. Nur der Sieger des Turniers qualifiziert sich für die Sommerspiele. Rödl muss noch vier Profis streichen.