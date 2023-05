Basketball-Eklat Trainer kracht nach Streit mit Busfahrer in die Frontscheibe

Das anschließende Finale hat der Verein aus der türkischen Hauptstadt dann verloren: Gegen Gastgeber CB Gran Canaria unterlag Türk Telekom Ankara mit 67:71. Der EuroCup ist der zweitbedeutendste Wettbewerb in der Uleb. In diesem traf der türkische Klub auch auf die beiden deutschen Vertreter. In der Vorrunde wurden die Hamburg Towers, die im Achtelfinale an Prometej Sloboschanske aus der Ukraine scheiterten, mit 98:74 und 88:83 jeweils besiegt. Im Viertelfinale schalteten die Türken das Team von Ratiopharm Ulm mit 86:76 aus.