Regeländerungen münden im WM-Titel Was andere Sportarten vom Basketball-Erfolg lernen können

So gilt in der ersten Bundesliga seit der Saison 2012/2013 eine „Deutschen-Quote“: Mindestens jeder zweite Spieler in jedem Zwölf-Mann-Kader muss einen deutschen Pass besitzen. In der zweiten und dritten Liga muss sogar immer eine fixe Anzahl deutscher Spieler auf dem Feld stehen. Die Lizenzbedingungen in allen Ligen sind streng an die Jugendförderung geknüpft und werden regelmäßig verschärft.