Basketball-WM : Polen ärgert Gastgeber China

Peking China hat die erste Niederlage bei der Basketball-WM im eigenen Land kassiert und muss um das Weiterkommen in die Zwischenrunde bangen. Souverän in der nächsten Runde stehen hingegen Serbien und Mitfavorit Spanien.

Polen hat bei der Basketball-WM Gastgeber China geärgert und ist in die zweite Gruppenphase eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Mike Taylor, der den Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towerstars trainiert, bezwang die Chinesen in Peking 79:76 (72:72, 39:35) nach Verlängerung und eroberte die Tabellenführung in der Gruppe A, China ist mit drei Punkten Zweiter und muss noch um das Weiterkommen bangen. China muss nun am Mittwoch gegen Venezuela gewinnen, um nicht bereits in der Vorrunde zu scheitern.