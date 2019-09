Mit NBA-Star Antetokounmpo : Griechenland überraschend bei Basketball-WM ausgeschieden

Shenzhen Auch NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo konnte es nicht verhindern: Griechenland muss bei der Basketball-WM überraschend früh die Segel streichen.

Die griechischen Basketballer um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo haben bei der Weltmeisterschaft in China überraschend das Viertelfinale verpasst. Der WM-Zweite von 2006 gewann am Montag in Shenzhen zwar sein letztes Zwischenrundenspiel mit 84:77 gegen Tschechien, hätte aber einen Sieg mit mindestens zwölf Punkten Differenz zum Weiterkommen gebraucht.