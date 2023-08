Dunkle Wolken über Okinawa Wagners Kampf gegen die Zeit bei der Basketball-WM

Doch die geplante Rückkehr wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Wagner knickte beim 81:63 gegen den Gastgeber am Freitag um und wurde nachts im Krankenhaus noch untersucht. „Es ist nichts gebrochen und nichts Schlimmeres gerissen. Also keine Dinge, die die WM beenden würden“, sagte Teamarzt Oliver Pütz. Eine genauere Diagnose sollte die MRT-Untersuchung bringen. Das Mannschaftstraining am Samstag war ohne den Profi der Orlando Magic geplant, ein Einsatz gegen den ambitionierten Olympia-Dritten blieb zunächst offen. „Wir lassen den Fuß erst einmal in Ruhe“, fügte Teamarzt Pütz an.