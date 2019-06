Deutschlands Vorrundengegner : Frankreich setzt bei Basketball-WM auf NBA-Quintett

Paris Das vorläufige Aufgebot der französischen Nationalmannschaft für die Basketball-WM steht fest. Deutschlands Vorrundengegner setzt dabei auf fünf Profis aus der NBA.

Deutschlands Vorrundengegner Frankreich hat fünf NBA-Profis in sein vorläufiges Aufgebot für die Basketball-WM in China berufen. Nationaltrainer Vincent Collet setzt in der Vorbereitung zunächst auf 15 Spieler, sieben weitere stehen als mögliche Nachrücker bereit. Der Kader muss vor dem Turnierbeginn auf zwölf Spieler reduziert werden.