„Nur einmal im Leben“ Herberts Goldjäger kurz vor dem Basketball-Olymp

Und die hat es in sich. Ohne den nach der NBA-Saison ausgelaugten Jokic, aber auch ohne andere Top-Spieler wie Vasilije Micic oder Nikola Kalinic, formte Pesic ein Team von weltmeisterlicher Qualität. Der Vize-Champion von 2014, so Herbert, spiele eine „Defense mit hohem Druck“ - es wird also extrem körperlich. So zogen sie erst im Viertelfinale Litauen (87:68) und dann im Halbfinale Mitfavorit Kanada (95:86) den Zahn. Und in der Offense schwingt sich NBA-Profi Bogdan Bogdanovic, der kaum zu halten ist, zum MVP-Anwärter auf.