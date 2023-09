„Geiles Gefühl“ Basketballer erstmals seit 2002 im WM-Halbfinale

Als einziges ungeschlagenes Team dieser WM werden Schröder und Co. am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) den Olympiasieger von Starcoach Steve Kerr fordern und um den ersten WM-Finaleinzug kämpfen. „Wir haben in der Vorbereitung einmal gegen sie gespielt und haben es 35 Minuten gut gemacht. Wir werden besser spielen müssen als heute“, sagte Herbert mit Blick auf das Duell gegen die USA. Im Vorfeld der WM gab es in Abu Dhabi nach langer Führung eine knappe Niederlage.