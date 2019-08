Kostenpflichtiger Inhalt: Deutschland bei der Basketball-WM : Sehr gut, aber...

Deutschlands Trainer Hendrik Rödl mit Spielmacher Dennis Schröder. Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier/Düsseldorf Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist so gut besetzt wie nie zuvor. Nun ist es an Trainer Henrik Rödl, mit dieser Auswahl endlich wieder Erfolge zu feiern. Am besten ab Sonntag, wenn die WM in China beginnt.