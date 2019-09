Selbst bei hoher Niederlage : Deutsche Basketballer haben Teilnahme an Olympia-Qualiturnier so gut wie sicher

Deutsche Basketballer haben Teilnahme an Olympia-Qualiturnier so gut wie sicher

Shanghai Die Ergebnisse der Platzierungsrunde bei der Basketball-WM haben der deutschen Nationalmannschaft in die Karten gespielt. Selbst bei einer hohen Niederlage gegen Kanada wäre die DBB-Auswahl bei einem Olympia-Qualiturnier dabei.

Die deutschen Basketballer haben die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020 so gut wie sicher. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl darf sich dafür in seinem letzten WM-Spiel gegen Kanada am Montag (14.00 Uhr/Magentasport) in Shanghai eine Niederlage mit bis zu 48 Punkten Unterschied erlauben. Diese Konstellation ergab sich aus den bisherigen Spielen der Platzierungsrunde am Sonntag.