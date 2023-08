„Natürlich für Franz“ Basketballer jubeln dank „Killer“ Schröder

„Dennis war unglaublich. Wie er sich die vergangenen Jahre entwickelt hat, ist unglaublich. Er spielt auf einen so hohen Niveau und das über so viele Minuten. Er ist unser klarer Leader“, sagte Johannes Thiemann nach dem bedeutenden Erfolg, der Deutschland einen riesigen Schritt Richtung Endrunde in Manila bringt. Lo (20 Punkte) und Kämpfer Thiemann wuchsen in Abwesenheit von Jungstar Wagner über sich hinaus, doch zur Schlüsselfigur wurde mal wieder Schröder. „Er war der Killer heute“, sagte Lo über den phasenweise wie entfesselt aufspielenden Aufbau.