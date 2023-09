Dank Slowenien Deutsche Basketballer haben das Viertelfinalticket in der Tasche - aber Sorgen um Schröder

„Wir stehen bei 4:0 und haben es verdient, in dieser Todesgruppe weiterzukommen. Wir klettern den Berg hoch, 60 Prozent sind geschafft“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert zum Weiterkommen, das durch das 91:80 (49:40) von Slowenien gegen Australien im zweiten Zwischenrundenspiel der Gruppe K feststand. Zum bislang letzten Mal hatte es eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) 2006 ebenfalls in Japan in die Runde der besten acht geschafft. Damals scheiterte das Team um Dirk Nowitzki an den USA.