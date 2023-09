Sieg gegen USA bei Basketball-WM Deutschland schafft das Wunder und steht im WM-Finale

Wahnsinn in Manila! Mit einer Gala haben die deutschen Basketballer bei der WM auch Topfavorit USA entzaubert und greifen tatsächlich nach Gold. Das Team um Kapitän Dennis Schröder schlug den fünfmaligen Weltmeister in einem spektakulären Halbfinale 113:111 (59:60), am Sonntag (14.40 Uhr MESZ/ZDF und kostenfrei bei MagentaSport) geht es im Endspiel gegen Serbien und den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic um den Titel. Schon jetzt ist es der größte Erfolg der Verbandgsgeschichte, selbst mit Dirk Nowitzki stand eine deutsche Mannschaft nie in einem WM-Finale.